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Среда, 4 сентября 2024, 17:38 мск

Новости Северо-Запад

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В Санкт-Петербурге нашли человеческую ногу

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге обнаружили человеческую ногу. Правоохранительные органы проводят проверку.

В экстренные службы позвонил местный житель и сообщил, что увидел на набережной Миклухо-Маклая предмет, похожий на ногу человека.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в камнях окровавленную конечность. Предположительно, ногу вынесло на берег водой.

Следователи проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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