В Санкт-Петербурге нашли человеческую ногу

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге обнаружили человеческую ногу. Правоохранительные органы проводят проверку.
В экстренные службы позвонил местный житель и сообщил, что увидел на набережной Миклухо-Маклая предмет, похожий на ногу человека.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в камнях окровавленную конечность. Предположительно, ногу вынесло на берег водой.
Следователи проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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