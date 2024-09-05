Жителя Петербурга задержали по подозрению в госизмене

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Спецслужбы установили, что мужчина зарегистрировался на криптовалютной бирже и оказывал финансовую помощь представителю иностранного государства (иностранной организации) в деятельности, направленной против безопасности России.

Отмечается, что противоправная деятельность пресечена Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с УФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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