Жителя Петербурга задержали по подозрению в госизмене

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Спецслужбы установили, что мужчина зарегистрировался на криптовалютной бирже и оказывал финансовую помощь представителю иностранного государства (иностранной организации) в деятельности, направленной против безопасности России.
Отмечается, что противоправная деятельность пресечена Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с УФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации.
Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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