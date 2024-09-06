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Пятница, 6 сентября 2024, 12:11 мск

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В Санкт-Петербурге сошел с рельсов вагон с удобрениями

В Санкт-Петербурге сошел с рельсов вагон грузового поезда с удобрениями. Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).

«Сегодня, 6 сентября, в 02:01 на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги произошел сход одного вагона грузового поезда, груженного удобрениями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет. Задержек в движении других составов не наблюдается. Вред экологии также не был нанесен, подчеркнули в компании.

На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Причина произошедшего устанавливается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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