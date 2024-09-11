Аэропорт Мурманска временно зарыли из соображений безопасности

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 11 сентября, с 09.31 МСК на работу аэропорта Мурманск (Мурмаши; код ICAO: ULMM) введены временные ограничения», – говорится в сообщении ведомства.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – добавили в Росавиации.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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