В Ленинградской области обнаружили человеческие останки

В Ленинградской области за сутки обнаружили скелетированные останки двух человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Скелет человека нашли в лесном массиве в семи километрах от железнодорожной станции «Кирилловское». Рядом с телом лежал паспорт на имя жителя Саратовской области 1990 года рождения. По данным правоохранительных органов, этот человек с апреля числится пропавшим без вести.

Второй скелет был обнаружен в лесополосе в городе Всеволжск. Личность погибшего устанавливается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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