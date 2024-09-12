В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена по делу о хищении на гособоронзаказе

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора предприятия, поставлявшего бытовую химию в рамках гособоронзаказа. Речь идет о контрактах на сумму более 115 млн рублей.

Гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов подозревается в хищении 20 млн рублей. По данным следствия, при исполнении государственных контрактов он умышленно завысил цены на сырье и материалы.

Михайлов стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube