В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена по делу о хищении на гособоронзаказе

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора предприятия, поставлявшего бытовую химию в рамках гособоронзаказа. Речь идет о контрактах на сумму более 115 млн рублей.
Гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов подозревается в хищении 20 млн рублей. По данным следствия, при исполнении государственных контрактов он умышленно завысил цены на сырье и материалы.
Михайлов стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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