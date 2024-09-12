В Ленобласти 16-летний подросток насмерть сбил пешехода

В Ленинградской области несовершеннолетний сбил пешехода. Пострадавший скончался от полученных травм. Об этом сообщает региональное управление СКР.

ДТП произошло в городе Мурино Всеволожского района. 16-летний подросток, управляя автомобилем, совершил наезд на 24-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее гибель человека).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», – говорится в сообщении.

Кроме того, следователи оценят действия лиц, допустивших подростка к управлению автомобилем, а также деятельности соответствующих органов системы профилактики.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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