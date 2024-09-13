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Пятница, 13 сентября 2024, 12:13 мск

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Житель Санкт-Петербурга умер от укуса прохожего в палец

Житель Санкт-Петербурга скончался от инфекции после того, как прохожий укусил его за палец. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

51-летний мужчина проходил мимо детского сада на Народной улице в Красногвардейском районе и сделал замечание хулигану, а затем показал неприличный жест. В ответ оппонент укусил его за палец.

Пострадавший не обратил внимание на незначительную, по его мнению, травму и не стал обращаться к медикам.

Через несколько дней палец опух и сильно потемнел, мужчина попал в больницу, где ему диагностировали некротизирующую инфекцию. Пациента направили на операцию, во время которой он скончался.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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