У Беломорско-Балтийского канала сухогруз сел на мель

Судно село на мель у шлюза Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Сухогруз «Нефтерудовоз-2» застрял при проходе к шлюзу 11 Беломорско-Балтийского канала. По предварительным данным, при повороте судно вышло за кромку судового хода и средней частью село на мель.
«Пострадавших, разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса нет», – уточняют в ведомстве.
Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности плавания, а также даст оценку действиям ответственных лиц.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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