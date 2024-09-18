В Ленобласти 15 человек задержали за нелегальную вырубку леса

В Ленинградской области задержали группу людей, которые промышляли незаконной вырубкой леса. Ущерб от действий преступников оценивается в 40 млн рублей.

Сотрудники ответственных ведомств на вертолете облетели земельный участок, где люди вырубали лес, сообщает МВД Медиа. После этого правоохранители задержали 15 подозреваемых. Специализированная техника и незаконно заготовленная древесина изъяты.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 260 УК РФ. По предварительным подсчетам, ущерб превышает 40 миллионов рублей», – отметили в полиции.

Предполагается, что организаторами вырубки может быть бенефициар коммерческой компании, которая занимается торговлей строительными материалами. К делу также может быть причастен сын этого человека, которые занимает должность генерального директора.

«Предварительное расследование продолжается», – добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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