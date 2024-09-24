В Петербурге два подростка открыли стрельбу на детской площадке

В Санкт-Петербурге девятиклассники устроили стрельбу на детской площадке. В результате пострадала школьница. Об этом сообщает портал 78.ru.
Накануне вечером подростки начали стрелять в сторону двух девочек 14 и 16 лет на детской площадке на проспекте Ветеранов. Несколько пуль попали в ногу школьницы.
Пострадавшую доставили в больницу. Там медики оказали необходимую помощь и отправили девочку домой.
Стрелявших подростков задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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