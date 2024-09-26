В Петергофе купол хамама рухнул на посетителей

В спа-комплексе Петергофа произошло обрушение потолка. В результате пострадали пять человек.

Как сообщили в прокуратуре, на посетителей упал мозаичный купол турецкого хамама.

«Прокуратура Петродворцового района г. Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства обрушения потолка в одном из спа-комплексов на Гофмейстерской улице в Петергофе», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В результате травмы получили пять человек, уточняет «78.ru». По данным издания, 58-летней женщине потребовалась госпитализация.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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