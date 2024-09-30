В Калининграде подростки пытались поджечь вышку сотовой связи

В Калининграде задержали трех подростков, которые пытались поджечь вышку сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию позвонил житель города Немана. По его словам, люди в масках пытались проникнуть в помещение сооружения электросвязи около полуночи. Мужчина спугнул правонарушителей, одного из которых узнал.
Оперативники задержали несовершеннолетних по горячим следам. У подростков изъят сотовый телефон с информацией, подтверждающей их противоправные планы. Неизвестный обещал юноше 20 тысяч рублей, а тот позвал с собой друзей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Калининград, Зоя Осколкова
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