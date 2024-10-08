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Вторник, 8 октября 2024, 14:53 мск

Новости Северо-Запад

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В Петербурге 90-летний пациент погиб, выпав из окна больницы

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина выпал из окна больницы. Спасти пациента не удалось.

Инцидент произошел в Александровской больнице на проспекте Солидарности. Предположительно, 90-летний пациент облокотился на подоконник, потерял равновесие и выпал с шестого этажа.

Медики пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался от полученных травм.

В больнице работает следственно-оперативная группа, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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