Дело о взятках: суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Ленинградской области

Василеостровский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор бывшему вице-губернатору Ленинградской области Михаилу Москвину по делу о взятках на 12 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет, говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что Москвин, пока был заместителем председателя правительства Ленинградской области и председателем наблюдательного совета Дирекции комплексного развития территорий региона (ДКРТ), получил от тогдашнего гендиректора ДКРТ Даниила Федичева, в отношении которого другим судом рассматривается дело о злоупотреблении полномочиями, взятку в 8,5 млн рублей за общее покровительство и непринятие мер при постановке вопроса об увольнении.

Второй коррупционный эпизод, о котором, по данным областной прокуратуры, Москвин сообщил сам, заключив досудебное соглашение, относится к 2021 году и связан с получением через посредника 4,1 млн рублей от сотрудника Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области.

Москвина задержали в марте 2023 года. Он был вице-губернатором Ленинградской области по строительству в 2015-2021 годах, после чего занимал должность представителя региона в Москве.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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