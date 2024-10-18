В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком. По предварительным данным, пострадавших нет.

Авария произошла на Кронштадтской улице. Автобус задним колесом провалился в яму в асфальте, которая образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой.

В городском комитете по транспорту указали, что пассажиры не пострадали, водитель всех оперативно вывел из салона. Перевозчик вызвал эвакуатор для транспортного средства.

Коммунальные службы занимаются устранением последствий аварии.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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