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Понедельник, 21 октября 2024, 12:34 мск

Новости Северо-Запад

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В Ленобласти мужчине оторвало руку поездом

Житель Ленинградской области лишился руки во время несчастного случая на железной дороге. Об этом сообщают местные СМИ.

На станции «Ивановская» в Кировском районе пострадавший обратился к мужчине на автомобиле. Он рассказал, что потерял руку после столкновения с поездом.

Мужчину доставили в Шлиссельбургскую больницу, где врачи диагностировали травматическую ампутацию руки. Пострадавший потерял сознание, ему оказывают необходимую помощь.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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