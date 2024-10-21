В Ленобласти мужчине оторвало руку поездом

Житель Ленинградской области лишился руки во время несчастного случая на железной дороге. Об этом сообщают местные СМИ.
На станции «Ивановская» в Кировском районе пострадавший обратился к мужчине на автомобиле. Он рассказал, что потерял руку после столкновения с поездом.
Мужчину доставили в Шлиссельбургскую больницу, где врачи диагностировали травматическую ампутацию руки. Пострадавший потерял сознание, ему оказывают необходимую помощь.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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