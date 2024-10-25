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Пятница, 25 октября 2024, 13:14 мск

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В Петербурге наркоман ранил ножом посетителей супермаркета

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей магазина. По предварительным данным, четыре человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, сегодня в помещении магазина «Окей» на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом. Четыре потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь», – сообщили в региональном управление СКР.

Подозреваемый задержан на месте преступления. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

«Следователями и криминалистами Петербургского СК проводится осмотр места происшествия, изымаются видеозаписи с камер наблюдения, ведется работа с очевидцами», – уточнили в ведомстве.

Местные СМИ сообщают, что напавший на посетителей мужчина часто бывал в этом магазине, его нередко видели в неадекватном состоянии. Предположительно, во время совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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