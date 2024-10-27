В Петербурге в массовой аварии пострадали десять человек

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием автобуса и нескольких автомобилей. В результате пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
ДТП произошло на площади Восстания. Столкнулись пассажирский автобус и несколько легковых автомобилей. В течение четырех минут на место аварии приехали семь бригад скорой помощи.
Двух пострадавших детей для обследования доставили в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего отпустили домой. Еще одному ребенку с ушибом ноги оказали помощь на месте.
Семерых взрослых в состоянии средней тяжести доставили в больницы, добавил Беглов.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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