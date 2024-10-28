В Петербурге стая собак едва не растерзала школьника в заброшенном здании

В Санкт-Петербурге шестиклассник пострадал из-за нападения бродячих собак. Мальчик смог позвонить в полицию и попросить о помощи.

Ребенок шел по Мебельной улице в Приморском районе, когда на него напала стая собак. Агрессивные животные искусали школьника, но ему удалось забежать в заброшенное здание и спрятаться.

Там мальчик позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители вызвали скорую помощь. Школьника госпитализировали с укушенными ранами лица, грудной клетки, рук и ног.

В Следственном комитете сообщили, что по факту нападения бродячих собак на ребенка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Проверку также проводит прокуратура Приморского района.️

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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