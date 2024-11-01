В Санкт-Петербурге 45 человек стали жертвами мошенничества строительной фирмы

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора строительной организации. Клиенты вложили более 100 млн рублей в строительство домов, но жилья так и не получили.
По данным следствия, фигурант заключал договоры с гражданами на строительство частных жилых домов. Многие клиенты брали для этих целей ипотечные кредиты, но работы так и не были завершены.
В результате мошеннических действий пострадали не менее 45 человек, общая сумма ущерба составляет не менее 100 млн рублей, сообщили в региональном управлении СКР.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Расследование продолжается.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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