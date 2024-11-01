В Петербурге автобус протаранил несколько припаркованных автомобилей

В Санкт-Петербурге автобус врезался в припаркованные автомобили. В результате один человек пострадал.

ДТП произошло на Двинской улице. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в припаркованные машины. Отмечается, что транспорт был исправен и прошел техобслуживание и осмотр перед выездом на маршрут.

Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу с подозрением на легкое сотрясение головного мозга. Остальные пассажиры самостоятельно покинули место происшествия.

В результате повреждения получили не менее четырех автомобилей. У автобуса разбита передняя часть и пассажирская дверь.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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