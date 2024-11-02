В Петербурге пациентка умерла после пластической операции

В Санкт-Петербурге скончалась пациентка клиники пластической хирургии и косметологии. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, пациентка прошла обследование и сдала необходимые анализы, которые показали отсутствие противопоказаний к хирургическому вмешательству. «1 ноября девушка почувствовала себя плохо, потеряла сознание, ей проводились реанимационные мероприятия, однако впоследствии она скончалась», – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводятся необходимые экспертизы.
Как уточняют местные СМИ, девушке в клинике провели процедуру липосакции.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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