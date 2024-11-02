В Петербурге рабочего насмерть придавило во время ремонта лифта

В Санкт-Петербурге рабочий скончался от травм, полученных во время ремонта лифта. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел в Ленинградской областной больнице на проспекте Луначарского. Лифтер занимался ремонтом, когда на него внезапно рухнула конструкция.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось.

«Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – отметили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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