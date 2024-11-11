В Ленобласти нашли сумку с человеческими останками

В Ленинградской области обнаружили останки человека. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Брезентовую сумку обнаружил местный житель в районе Колтушинского шоссе в канаве у дороги на СНТ «Уткина заводь». Внутри были скелетированные останки человека.

Отмечается, что из-за состояния тела установить пол и возраст жертвы не представляется возможным. Останки отправили в морг для проведения экспертизы.

Известно, что у погибшего были волосы светлого цвета, а на пальце правой руки надето кольцо из желтого металла с камнями. Также на нижней челюсти имеется послеоперационная пластина. Проводится расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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