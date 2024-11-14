В Ленобласти сошел с рельсов грузовой поезд

В Ленинградской области шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Прокуратура проводит проверку.

Авария произошла на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская. «Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет», – говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В настоящее время на путях проводятся восстановительные работы. Причину схода вагонов устанавливают.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – сообщает ведомство.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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