В лесу Санкт-Петербурга нашли скелет человека без рук

В Санкт-Петербурге обнаружили скелетированные останки человека. Предположительно, речь идет о мужчине, пропавшем в июне этого года.
Скелет с отделенным черепом и отсутствующими руками нашли в лесу Зеленогорска. В полиции считают, что это труп 47-летнего петербуржца, который пропал этим летом.
Останки отправили на экспертизу для установления личности погибшего и причин смерти.
Проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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