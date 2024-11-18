В лесу Санкт-Петербурга нашли скелет человека без рук

В Санкт-Петербурге обнаружили скелетированные останки человека. Предположительно, речь идет о мужчине, пропавшем в июне этого года.

Скелет с отделенным черепом и отсутствующими руками нашли в лесу Зеленогорска. В полиции считают, что это труп 47-летнего петербуржца, который пропал этим летом.

Останки отправили на экспертизу для установления личности погибшего и причин смерти.

Проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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