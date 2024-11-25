В Ленобласти в аварии с автобусом пострадали 11 человек

В Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данным, пострадали 11 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла в поселке Новоселье Ломоносовского района. «По предварительным данным, рейсовый автобус 181 маршрута, за рулем которого находился водитель – гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру», – говорится в сообщении.
Различные травмы получили 11 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По факту аварии проводится проверка.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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