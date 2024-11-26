В Санкт-Петербурге три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге три человека обварились кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой. На месте происшествия работают экстренные службы.
Инцидент произошел на улице Маршала Захарова. При прорыве мощный поток горячей воды попал в автомобиль, в котором находились люди.
Пострадавшие выбрались самостоятельно, в настоящее время они находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.
Улицу заволокло паром. Движение по улице Маршала Захарова от проспекта Маршала Жукова до Брестского перекрыто.
Москва, Зоя Осколкова
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