В Санкт-Петербурге три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге три человека обварились кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой. На месте происшествия работают экстренные службы.

Инцидент произошел на улице Маршала Захарова. При прорыве мощный поток горячей воды попал в автомобиль, в котором находились люди.

Пострадавшие выбрались самостоятельно, в настоящее время они находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Улицу заволокло паром. Движение по улице Маршала Захарова от проспекта Маршала Жукова до Брестского перекрыто.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube