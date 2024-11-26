российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 ноября 2024, 10:25 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Санкт-Петербурге три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге три человека обварились кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой. На месте происшествия работают экстренные службы.

Инцидент произошел на улице Маршала Захарова. При прорыве мощный поток горячей воды попал в автомобиль, в котором находились люди.

Пострадавшие выбрались самостоятельно, в настоящее время они находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Улицу заволокло паром. Движение по улице Маршала Захарова от проспекта Маршала Жукова до Брестского перекрыто.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,