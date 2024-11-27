В Санкт-Петербурге произошел пожар на ледоколе

В порту Санкт-Петербурга произошел пожар на ледоколе «Адмирал Макаров». Пострадавших нет. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ледокол находился на ремонте, когда произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.
«Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований», – отметили в ведомстве.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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