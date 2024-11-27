В Баренцевом море затонуло судно с туристами

В Мурманской области туристический кораблик затонул во время экскурсии. По предварительным данным, всех находившиеся на борту выжили.

ЧП на воде произошло у Териберки. Группа путешественников отправилась на судне «Боец» в море, чтобы посмотреть на китов, передает телеграм-канал «Shot».

По неизвестной пока причине, лодка пошла ко дну. На борту находились девять туристов и капитан. Ближайшие суда оказали помощь терпящим бедствие. Сведений о пострадавших не поступало.

В региональном управлении МЧС сообщили, что с 27 по 29 ноября введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря на территории с.п. Териберка Кольского района.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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