В Петербурге активизировались карманники, которые обнимают прохожих

В Санкт-Петербурге активизировались карманники. Они обнимают прохожих, крадут смартфон, а потом делают вид, что обознались. Полиции удалось вычислить и задержать целую группу таких воришек.

Сотрудники угрозыска Санкт-Петербурга задержали группу граждан Таджикистана, которая, специализировалась на карманных кражах. Преступники действовали по двум схемам. В первом случае они выбирали хорошо одетых парней и предлагали помериться силами. В ходе спарринга у жертв воровали телефоны и деньги. Во второй схеме злоумышленники подходили к прохожим с приветствием и объятиями, якобы они повстречали знакомого, но позже извинялись, что спутали человека с приятелем. В результате жертвы также обнаруживали пропажу ценных вещей.

Четверо граждан Таджикистана причастны к ряду карманных краж, совершенных в сентябре-октябре в Выборгском, Центральном и Московском районах Петербурга. Тогда у местных жителей были украдены четыре айфона, откуда через банковские приложения со счетов потерпевших списали более 400 тысяч рублей.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты 15 мобильных телефонов, наличность, банковские карты, а также брендированная одежда и обувь. Также в квартире одного из фигурантов правоохранители обнаружили пакетик с наркотиком.

Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно дело о краже, совершенной организованной группой. Фигуранты заключены под стражу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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