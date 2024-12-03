В Санкт-Петербурге задержали пенсионера за диверсию на железной дороге

В Санкт-Петербурге задержали пенсионера, который поджег железнодорожное оборудование. Об этом сообщает «МВД Медиа».

62-летний житель Петербурга совершил поджог поста секционирования контактной сети на станции Рыбацкое в Невском районе. Подозреваемого удалось задержать.

В ходе обыска в доме пенсионера обнаружили зажигательное вещество, а также куртку, ботинки, рюкзак, два мобильных телефона и товарные чеки о приобретении жидкостей, при помощи которых подозреваемый изготовил горючую смесь.

Мужчина действовал по указанию неизвестного, который связался с ним по телефону.

Возбуждено уголовное дело о попытке теракта, подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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