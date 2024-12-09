ЧП в детсаду в Петербурге: дети избили сверстника до переломов

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку в связи с травмированием ребенка в детском саду. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка. По словам матери мальчика, ее сын попал в больницу с переломами после того, как его избили другие воспитанники детсада.

По данным ведомства, в пятницу, 6 декабря, в отдел полиции Невского района поступило сообщение от медработника детского сада на Рыбацком проспекте о травмировании 6-летнего воспитанника. Ребенка доставили в больницу. Медики зафиксировали у малыша переломы и ушиб, о чем сообщили в полицию.

Мать мальчика сообщила, что ее сын он был избит в детсаду другими детьми.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента в детском учреждении.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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