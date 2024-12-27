В Санкт-Петербурге в массовой аварии пострадали три человека

В Санкт-Петербурге грузовик столкнулся с четырьмя легковушками. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на Дунайском проспекте. Водитель грузовика Mercedes с полуприцепом столкнулся с четырьмя автомобилями марок Volkswagen Polo, «Газель», Great Wall и Skoda Rapid, стоявшими на светофоре.

«Травмы получили 33-летний водитель Volkswagen и два его пассажира, женщины 30 и 59 лет», – рассказали в полиции. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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