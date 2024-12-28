Пьяный петербуржец попал в аварию, сбежал из больницы и устроил еще одно ДТП

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который устроил сразу две аварии. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии увидели автомобиль каршеринга, который лежал перевернутым посреди улицы. Внутри машины находился водитель. Мужчине оказали медицинскую помощь.

Оказалось, что водитель был пьян, его передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что незадолго до происшествия мужчина уже попал в аварию, но на другом автомобиле. Он был госпитализирован, но сбежал из больницы и воспользовался каршерингом, спровоцировав новое ДТП.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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