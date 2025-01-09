В Петербурге трое детей отравились угарным газом

В Санкт-Петербурге трое детей попали в больницу с отравлением угарным газом. Предположительно, причиной стала неисправность газовой колонки.
Инцидент произошел на улице Ткачей. Дети 16, 14 и 10 лет резко почувствовали недомогание, у них наблюдались головокружение, рвота и другие симптомы отравления. Старшая девочка позвонила в скорую.
Прибывшие по вызову медики госпитализировали троих детей в больницу имени Филатова. Пострадавшие находятся в реанимации.
Предположительно, причиной отравления стал угарный газ, попавший в помещение из-за неисправности газовой колонки.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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