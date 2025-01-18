В Санкт-Петербурге за день два автомобиля съехали в реку

В Санкт-Петербурге за день произошло два ДТП с падением автомобилей в воду. На данный момент известно об одном погибшем и четырех пострадавших.

Первая авария произошла утром. Внедорожник уходил от полицейской погони и съехал в Фонтанку. «Следовавшие за ним сотрудники Госавтоинспекции совместно с прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы незамедлительно приняли меры для спасения тонущих», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу.

Троих пострадавших госпитализировали. Отмечается, что водитель ТС в момент ДТП были пьян.

Второй инцидент произошел на набережной Обводного канала. Машину откинуло при столкновении с другим автомобилем, она пробила ограждение и упала в воду.

«По предварительным данным, одну девушку извлекли из салона упавшего в Обводный канал автомобиля, – отметили в полиции. – Автокраном автомобиль извлечен из воды. В автомобиле находился человек без признаков жизни». По факту аварии проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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