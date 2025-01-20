В пяти районах Петербурга проходят обыски по делу о падении сосулек

Правоохранительные органы проводят обыски в пяти районных администрациях Санкт-Петербурга и офисах управляющих компаний. Поводом послужило расследование дела о падения наледи с крыш.

«Сегодня следователями ГСУ с участием регионального управления МВД России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц, в том числе обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов, а также управляющих компаниях», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным Следственного комитета, в период с 8 по 14 января на территории города от падения снега и наледи с крыш зданий пострадали семь граждан, в том числе четверо несовершеннолетних.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube