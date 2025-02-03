В Ленобласти автобус столкнулся со снегоуборочной техникой, есть погибшие

В Ленинградской области пассажирский автобус попал в аварию. По последним данным, два человека погибли, еще 13 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло на 133 километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе. Автобус столкнулся со снегоуборочной техникой. В этот момент в салоне находились 22 человека.

Два пассажира погибли, еще 13 доставили в больницы. В числе пострадавших – 11-летний мальчик, состояние которого оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Областная прокуратура также проводит проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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