В Карелии из рыбного хозяйства сбежала форель на 30 млн рублей

В Карелии произошел массовый побег форели из рыбного хозяйства. Стоимость ущерба оценивается в 30 млн рублей.

По предварительным оценкам, садки покинуло около 44 тонн рыбы. Предположительно, браконьеры намеренно повредили ограждения. Эту версию сейчас проверяют правоохранители.

Тем временем, местные жители устремились к водоемам в надежде выловить деликатес. Стоимость такой рыбы в магазинах доходит до двух тысяч рублей.

Рыбакам стоит помнить, что забрать с собой можно только до пяти килограммов, в противном случае грозит штраф. Сотрудники Рыбоохраны патрулируют места рыбалки и наказывают нарушителей.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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