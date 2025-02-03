В Карелии из рыбного хозяйства сбежала форель на 30 млн рублей

В Карелии произошел массовый побег форели из рыбного хозяйства. Стоимость ущерба оценивается в 30 млн рублей.
По предварительным оценкам, садки покинуло около 44 тонн рыбы. Предположительно, браконьеры намеренно повредили ограждения. Эту версию сейчас проверяют правоохранители.
Тем временем, местные жители устремились к водоемам в надежде выловить деликатес. Стоимость такой рыбы в магазинах доходит до двух тысяч рублей.
Рыбакам стоит помнить, что забрать с собой можно только до пяти килограммов, в противном случае грозит штраф. Сотрудники Рыбоохраны патрулируют места рыбалки и наказывают нарушителей.
Петрозаводск, Зоя Осколкова
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