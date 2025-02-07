В Кронштадте кадет на спор выпил реагент на уроке химии

В Кронштадте 14-летний кадет попал в больницу после того, как выпил химическое вещество, поспорив с одноклассниками. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе. Подросток поспорил со сверстниками, что выпьет содержимое пробирки на уроке химии.
В результате мальчик оказался в больнице с отравлением. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Предположительно, кадет употребил раствор бария.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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