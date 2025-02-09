В порту Ленобласти сел на мель танкер со 130 000 тонн мазута

В Ленинградской области сел на мель танкер, загруженный 130 тысячами тонн мазута. У судна повреждено машинное отделение.
Инцидент произошел в порту Усть-Луга. Танкер Koala загрузил нефтепродукты и готовился к отплытию, когда произошла нештатная ситуация. В результате ЧП у судна было повреждено машинное отделение.
В настоящее время танкер пришвартован у причала. Экипаж эвакуирован, заявил губернатор Александр Дрозденко.
На место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, угроза разлива топлива отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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