В порту Ленобласти сел на мель танкер со 130 000 тонн мазута

В Ленинградской области сел на мель танкер, загруженный 130 тысячами тонн мазута. У судна повреждено машинное отделение.

Инцидент произошел в порту Усть-Луга. Танкер Koala загрузил нефтепродукты и готовился к отплытию, когда произошла нештатная ситуация. В результате ЧП у судна было повреждено машинное отделение.

В настоящее время танкер пришвартован у причала. Экипаж эвакуирован, заявил губернатор Александр Дрозденко.

На место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, угроза разлива топлива отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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