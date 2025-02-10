Житель Ленобласти поссорился с собутыльником и устроил разгром на экскаваторе

В Ленинградской области пьяный рабочий на экскаваторе снес бытовку, в которой находился его приятель. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает «78.ru».
Инцидент произошел в деревне Большое Стремление в Кингисеппском районе. Двое рабочих рассорились во время распития спиртных напитков.
Один из них вышел на улицу, сел в экскаватор и ковшом разгромил бытовку, в которой остался его приятель.
Пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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