Житель Ленобласти поссорился с собутыльником и устроил разгром на экскаваторе

В Ленинградской области пьяный рабочий на экскаваторе снес бытовку, в которой находился его приятель. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Большое Стремление в Кингисеппском районе. Двое рабочих рассорились во время распития спиртных напитков.

Один из них вышел на улицу, сел в экскаватор и ковшом разгромил бытовку, в которой остался его приятель.

Пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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