В Петербурге двое мужчин пытались нелегально продать сотни бриллиантов

В Санкт-Петербурге пресекли незаконную продажу бриллиантов. В результате были изъяты свыше 450 драгоценных камней. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, двое мужчин продали крупную партию бриллиантов в здании выставочного центра на Петербургском шоссе. Сделка на сумму 5,5 млн рублей осуществлялась в нарушение правил, установленных российским законодательством.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи, компьютерная техника, свыше 450 бриллиантов, более 15 тысяч долларов и порядка 740 тысяч рублей. Оба фигуранта задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4, ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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