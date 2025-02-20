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Четверг, 20 февраля 2025, 11:47 мск

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В Ленобласти нашли мумии мужчины и женщины

В Ленинградской области обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины. Экспертиза установит причину смерти.

Мумии 54-летнего мужчины и 72-летней женщины были найдены в квартире в городе Всеволожск. В доме прорвало трубу, представители управляющей компании пытались достучаться до жильцов, но дверь никто не открывал.

Когда квартиру вскрыли, в помещении обнаружили тела. Судя по состоянию трупов, они пролежали там долгое время.

Мумии направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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