В Ленобласти глава рехаба незаконно удерживал пациентов

В Ленинградской области задержали руководителя одного из частных реабилитационных центров и его помощника. Они незаконно удерживали пациентов и требовали деньги от родственников.

По версии следствия, злоумышленники действовали от имени сети частных реабилитационных центров. Они навязывали свои услуги людям с алкогольной и другими зависимостями. Пациентов держали в частных домах, где грубо нарушались санитарные нормы и правила общежития.

При этом подозреваемые рассказывали родственникам и близким, что пациентам необходимо длительное содержание, за что требовали плату.

Уголовное дело возбуждено по п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц»). Расследование дела продолжается. Устанавливаются другие участники преступления.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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