В Петербурге мужчина изнасиловал и пытался убить женщину в салоне красоты

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который надругался над сотрудницей салона красоты, нанес ей удар ножом в шею и сбежал с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба полицейского главка по городу и Ленобласти.

Нападение на женщину было совершено около 21:00 в воскресенье, 23 февраля, в салоне красоты, расположенном в доме №5 на площади Чернышевского в Московском районе северной столицы.

По информации правоохранителей, 39-летний мужчина вошел в помещение салона красоты и, угрожая ножом, изнасиловал администратора салона красоты, после чего нанес ей ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 35-летнюю женщину с непроникающим ножевым ранением шеи. Пострадавшая госпитализирована в удовлетворительном состоянии», – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Насильника ищут.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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