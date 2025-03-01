В Санкт-Петербурге нашли два чемодана с частями человеческого тела

В Санкт-Петербурге найдены два чемодана с частями человеческого тела. Страшную находку обнаружил местный житель 1 марта на Славянской улице в Невском районе города, недалеко от Невы.

По информации РЕН ТВ, завернутые в пакеты останки были упакованы в клетчатую синюю сумку, а та помещена в чемодан. Находившийся рядом второй чемодан также был наполнен человеческими останками.

На месте работают полиция и сотрудники Следственного комитета. Обстоятельства случившегося выясняются.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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