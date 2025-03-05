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Среда, 5 марта 2025, 11:58 мск

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Залило и засыпало: в Петербурге с начала марта выпало 62 процента месячной нормы осадков

Очень обильным на осадки выдался март в Санкт-Петербурге. Как сообщает главный синоптик города Александр Колесов, во всем виноваты циклоны, которые принесли в регион снег и дождь. В результате в первые дни марта в Петербурге выпало уже 62 процента месячной нормы осадков.

В среду, 5 марта, очередной атмосферный фронт принесет в северную столицу не только мокрый снег, но и спровоцирует усиление юго-западного ветра до 7-12 метров в секунду, а также повышение температуры воздуха до +2... +4 градусов.

Осадки в городе прекратятся днем 6 марта. Выхдные 8 и 9 марта ожидаются сухими и достаточно теплыми, температура воздуха поднимется выше пяти градусов по Цельсию.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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